Huawei nova 9 SE in arrivo: occhi puntati al 24 marzo, attenti alle promo preordine!

Dopo l’annuncio di Huawei MateBook 16, la società cinese sembra essere prossima al debutto europeo dello smartphone Huawei nova 9 SE, il primo dispositivo mobile con fotocamera da 108MP firmato dalla casa di Shenzhen. Il lancio deve essere davvero vicino, dato che su Huawei Spagna è già disponibile per l’acquisto.

Visitando il portale ufficiale, difatti, ci si trova dinanzi alla possibilità di prenotare Huawei nova 9 SE al prezzo retail di 349 Euro, ottenendo però uno sconto di 50 Euro depositandone 10 prima del 27 marzo 2022, quando il periodo di pre-ordine giungerà a termine.

Lo smartphone in questione è particolarmente simile allo Huawei nova 9 arrivato in Italia nel novembre 2021, ma non mancano differenze sostanziali: per esempio, il display in dotazione è un LCD da 6,78 pollici con refresh rate di 90Hz, contro i 6,57 pollici OLED a 120Hz del nova 9 base. L’aggiornamento più importante lo troviamo però sul comparto fotocamera, dato che il sensore principale è da 108 megapixel con apertura 1/1,52”; ad accompagnarlo troviamo un ultra-grandangolare da 8 megapixel e due moduli da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera per selfie, invece, è da 16 MP.

Quando arriverà in Italia? Come indicato dalla campagna promozionale Huawei, il nuovo Huawei nova 9 SE arriverà nel Belpaese il 24 marzo 2022. Insomma, occhi aperti per il pre-ordine con le promozioni di lancio!