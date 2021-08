Huawei Nova 9 giungerà sul mercato a settembre: 5G e nuovo design?

A poco meno di un mese dal lancio di Huawei P50 e P50 Pro, gli ultimi due smartphone di fascia alta del brand cinese, ora quest’ultimo sembrerebbe essere in procinto di presentare anche la gamma Huawei nova 9 di fascia media, presumibilmente pensata per competere con Honor 50.

Stando a quanto riportato anche da Huawei Central, infatti, recenti indiscrezioni diffuse a partire dal suolo del Dragone affermano che Huawei nova 9 e nova 9 Pro verranno ufficializzati a metà settembre, a circa nove mesi dal lancio sul mercato dei predecessori della famiglia nova 8.

Per quanto riguarda il design dei due smartphone si parla di un “mix” tra Huawei P50, Huawei nova 8 e l’ormai abbandonato Huawei Mate 50, al contempo sfidando la serie Honor 50 uscita anche in Italia. Quasi con certezza vedremo quindi un modulo fotocamera tondeggiante, magari non tanto grande quanto quello visto proprio su Honor 50 e Huawei P50, ma pur sempre dalle forme simili. Inoltre, si vocifera la presenza di “linee più gradevoli e colori migliori” rispetto a Honor 50.

La sfida sembra però muoversi solo sul design, dato che i rumor diffusi parlano della dotazione di un chipset meno potente rispetto al Qualcomm Snapdragon 778G visto su Honor 50. Il nome del SoC non è noto, ma è quasi certa la presenza di un modem 5G per mantenere la compatibilità con l’ultima generazione di reti mobili, sempre più diffusa sul territorio cinese e non solo.

Infine, in merito alla disponibilità della gamma Huawei nova 9 in Occidente non c’è alcuna dichiarazione, ma se dovesse seguire l’esempio di Honor 50 e del predecessore Huawei nova 8 allora la vedremo giungere anche in Europa; quasi certamente verrà invece escluso l’approdo negli Stati Uniti, dove si discute ancora delle future, possibili restrizioni verso Honor.