Lo smartphone si ricarica in 20 minuti: Huawei lancia Nova 9 Pro

Huawei ha lanciato in Cina Nova 9 Pro, il nuovo smartphone della serie Nova. Nova 9 Pro è stato al centro dei leak delle ultime settimane perché si pensava avrebbe stravolto il design dei telefoni Huawei: benché dei cambiamenti nel form factor siano stati confermati, la caratteristica più interessante del device è un'altra.

Stiamo parlando del supporto per il fast-charging fino a 100 W, che permetterà di caricare completamente la batteria del dispositivo, con una capienza di 4.000 mAh, nel giro di venti minuti, stabilendo un nuovo primato nel comparto mobile.

La tecnologia di ricarica rapida a 100 W è stata sviluppata e brevettata da Huawei, e in Nova 9 Pro si combina alle batterie 5C, che garantiscono una ridotta perdita di energia durante la ricarica. Il telefono supporta anche il fast charging a 66W, che è il limite della velocità di carica del Nova 8 Pro.

Il problema maggiore del fast charging a 100 W e a 66 W è l'elevata produzione di calore, che può generare il surriscaldamento dell'hardware. Per questo, Nova 9 Pro utilizza un sistema di raffreddamento 3D al grafene, che permette una dissipazione del 6% più efficiente rispetto agli altri dispositivi Huawei, e presenta un monitoraggio costante della temperatura del telefono, che può diminuire la velocità di ricarica in caso di surriscaldamento della batteria.

Nova 9 Pro è stato lanciato il 22 settembre in Cina, e non sappiamo se o quando arriverà in Italia. Intanto, Huawei non sembra intenzionata a rallentare le uscite di nuovi dispositivi, poiché potrebbe essere prossimo l'annuncio di Huawei Mate 50, il prossimo smartphone del colosso cinese.