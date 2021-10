Huawei Nova 9, Watch GT3 e Watch Mini ufficiali in Europa: specifiche e prezzi

A poco più di due settimane dal lancio europeo di Huawei MateBook 16, la società cinese torna nuovamente sul suolo del Vecchio Continente per presentare lo smartphone Huawei nova 9 e gli smartwatch Huawei Watch GT3 e Watch Mini. Vediamo tutti questi dispositivi nel dettaglio.

Partiamo dal “pezzo grosso”, ovvero il dispositivo mobile Huawei nova 9: esso giunge dotato di un display Original-Colour curvo Full HD+ da 6,57 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e touch sampling rate di 300Hz. I bordi sono veramente ridotti al minimo, complice il design dai bordi curvi, e la sola presenza del sensore fotocamera nel notch punch-hole offre un’esperienza visiva veramente piacevole.

Proprio a proposito della fotocamera, se anteriormente notiamo il singolo sensore da 32 megapixel con stabilizzazione AIS e supporto alla registrazione di video 4K, posteriormente figura un comparto composto da quattro sensori: principale Ultra Vision da 50 Megapixel, accompagnato da un ultra grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e profondità da 2 MP.

Sotto la scocca figura il processore Qualcomm Snapdragon 778G con supporto alla rete 4G e non allo standard di quinta generazione. Ad accompagnarlo sono 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Da notare il sistema di dissipazione del calore combinato VC Liquid Cooling e grafene, ideale per sopportare carico pesante durante l’attività di gioco. Infine, troviamo la batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 66W. Gli utenti abituati al sistema del robottino verde, poi, non dovranno avere timore: in dotazione giunge infatti Android 11 con Huawei Mobile Services, una via di mezzo ideale per chi non volesse passare a HarmonyOS 2.

Prima di parlare dei prezzi, passiamo allo smartwatch Huawei Watch GT3. La nuova iterazione del wearable di casa Huawei giunge nelle varianti da 46 mm e 42 mm, entrambi dotati del sistema operativo HarmonyOS 2.1 e funzionalità lato benessere come TruSeenTM 5.0+ e Healthy Living: la prima è una nuova tecnologia proprietaria di monitoraggio della frequenza cardiaca che integra otto fotodiodi in un layout circolare per offrire il minor consumo energetico e la maggiore precisione possibile nella misurazione della frequenza cardiaca, anche durante attività sportive come corsa, nuoto o salto con la corda. La seconda, invece, è una feature che consente a Huawei Watch GT3 di adattarsi al meglio alle esigenze quotidiane dell’utente, personalizzando le notifiche relative a sonno e assunzione di acqua, oltre alle sfide giornaliere.

Lato design, Huawei Watch GT 3 giunge con corona rotante con feedback tattile, Always on Display (AOD) e un aspetto più futuristico. Senza cinturno, lo smartwatch pesa 35 grammi (versione da 42mm) o 42,6 grammi (versione da 46 mm). L’autonomia garantita è invece pari a 14 giorni per quest’ultima versione e 7 giorni per il modello più piccolo, in condizioni di utilizzo tipico, anche durante il sonno.

Huawei Watch Fit mini, invece, si fa notare con il suo corpo rettangolare leggero e dal design elegante, ma anche per le funzionalità proposte per il fitness e l’accurato monitoraggio della frequenza cardiaca. In tutto si contano 96 modalità di allenamento personalizzate e con rilevamento automatico, di cui 11 professionali come corsa indoor e ciclismo. Non manca pure il supporto al promemoria del ciclo mestruale (non disponibile, però, in caso di utilizzo con iOS) e a un numero elevato di altre feature grazie a Huawei Health. La batteria ha una durata massima pari a 14 giorni, sempre in caso di utilizzo normale. Il display in dotazione a Huawei Watch Fit mini è un AMOLED FullView da 1,47 pollici, perfetto per riprodurre colori accurati e ad alta definizione.

Veniamo dunque ai prezzi ufficiali: