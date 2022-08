Huawei ha ancora il maggior numero di smartphone attivi: ecco i motivi

Huawei sta subendo ormai da tempo le conseguenze del ban dagli Stati Uniti d'America, che non sta permettendo al brand di giocare tutte le carte che avrebbe a disposizione. Questo ha portato a una situazione in cui Ren Zhengfei avrebbe inviato una lettera allo staff non delle più rosee, facendo riferimento alla "sopravvivenza" dell'azienda.

Eppure, secondo quanto riportato da Gizchina, i dati di QuestMobile relativi a giugno 2022 delineano ancora una situazione in cui il brand con il maggior numero di utenti attivi in ambito smartphone a livello globale è proprio Huawei. Infatti, l'azienda fondata da Ren Zhengfei ha fatto registrare una percentuale del 25%, piazzandosi sopra Apple (21,7%).

Questi dati potrebbero sorprendere non poche persone, in quanto di recente Huawei ha riscontrato problemi come l'impossibilità di utilizzare i servizi di Google sui suoi dispositivi, nonché limitazioni importanti riguardanti il supporto al 5G. Insomma, per ovvi motivi gli smartphone del brand non sono più attraenti come un tempo dalle nostre parti, ma ci sono vari fattori dietro al succitato risultato.

Bisogna infatti considerare che la situazione economica non è delle migliori attualmente, dunque la domanda relativa ai prodotti elettronici di consumo è in calo. Questo sta anche portando gli utenti a sostituire il proprio smartphone con meno frequenza: stando ai dati di Counterpoint Research, il ciclo di sostituzione degli utenti cinesi è passato dai 24,3 mesi dell'inizio del 2019 a 31 mesi. In parole povere, c'è un buon numero di persone, soprattutto giovani, che ha deciso di conservare il proprio smartphone Huawei.