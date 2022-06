Huawei, ecco le nuove cuffie FreeBuds Pro 2 con audio Hi-Res

Ancora novità dal fronte Huawei. Dopo aver parlato del nuovo Huawei MateBook D16, il colosso asiatico ha tolto il velo anche dalle nuove Huawei FreeBuds Pro 2, le cuffie TWS di ultima generazione con audo professionale Hi-Res.

Le cuffie, progettate insieme a Devialet, sono caratterizzate dal sistema del suono “Ultra Hearing True Sound Dual Drive”, in grado di coordinare in maniera intelligente il doppio speaker, facendolo lavorare in perfetta coesione per una prestazione audio eccellente. E’ presente anche un diaframma planare tipico degli auricolari di gamma alta che produce acuti e sfumature del suono in maniera chiara e precisa, mentre è presente un driver dinamico a quattro magneti per le frequenze medio basse.

Le Huawei FreeBuds Pro 2 possono anche sintonizzare l’audio in maniera automatica in base alla struttura del canale auditivo, la posizione in cui sono indossati ed il livello di volume.

Garantito anche il supporto al protocollo audio LDAC, con trasmissione del segnale audio fino a 990kbps, a cui si aggiunge la certificazione HWA ed Hi-Res Audio Wireless. Presente ovviamente anche la cancellazione attiva del rumore avanzata, con sistema a tre microfoni con uno a sensore osseo addizionale che aumenta la profondità media dell’ANC del 15% rispetto al predecessore, mentre l’ANC Intelligente 2.0 identifica con precisione il campo sonoro esterno e seleziona la modalità di cancellazione del rumore più adatta per un ascolto confortevole.

A livello di batteria, Huawei dichiara che con ANC attivata si arriva a 4 ore che diventano 18 ore se inserite nella custodia. Con ANC disattivata si arriva a 6,5 e 30 ore rispettivamente.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 possono essere portate a casa in tre colorazioni: Silver Frost e Ceramic White e Silver Blue.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 sono disponibili su Huawei Store al prezzo di 199,90€. Dal 29 giugno all’11 luglio si ottiene:

30 euro di sconto con il codice AFREEBUDS

1 custodia per le HUAWEI FreeBuds Pro 2

3 mesi gratuiti di HUAWEI Video solo per i nuovi utenti e 14 giorni di prova gratuita a Qello Concert per tutti i nuovi utenti

3 mesi gratuiti di HUAWEI Music per i nuovi utenti e 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia)

Dal 12 luglio al 17 agosto, per celebrare l’estate, esclusivamente su Huawei Store, sarà possibile acquistare HUAWEI Freebuds Pro 2 e ottenere:

HUAWEI Band 7

1 custodia per HUAWEI FreeBuds Pro 2

3 mesi gratuiti di HUAWEI Video per tutti i nuovi utenti e 14 giorni di prova gratuita a Qello Concert

3 mesi gratuiti di Huawei Music per tutti i nuovi utenti e 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia)

Le cuffie supportano anche la ricarica inversa e sono resistente all’acqua grazie alla certificazione IP54.