Huawei: i nuovi Mate 30 e Mate 30 Pro in arrivo il 19 Settembre senza servizi Google?

Direttamente dalla Russia arriva una nuova interessante indiscrezione sulla prossima linea di smartphone top di gamma Android, i Mate 30 e Mate 30 Pro che Huawei dovrebbe presentare nei prossimi mesi. A quanto pare, un importante dirigente avrebbe svelato la data di presentazione dei dispositivi.

Stando a quanto riportato dai colleghi russi di Hi-Tech, il presidente della divisione Consumer Business Software di Huawei, Wang Chenglu, avrebbe confermato che gli smartphone saranno presentati ufficialmente il 19 Settembre, con un mese di anticipo rispetto a quanto fatto lo scorso anno con i Mate 20.

Qualora la data dovesse rivelarsi esatta, Huawei avrebbe scelto di togliere il velo dallo smartphone di punta per la seconda parte dell'anno subito dopo i nuovi iPhone 11, che secondo alcuni rumor potrebbero arrivare sul mercato proprio il 20 Settembre.

Ma non è tutto, perchè Wang Chenglu avrebbe anche svelato che Mate 30 e Mate 30 Pro saranno basati sul nuovo chipset Kirin 990 e non sul Kirin 995 come ipotizzato da molti. Conferme anche sull'integrazione della nuova interfaccia grafica EMUI 10 basata su Android 10 Q e presentata qualche giorno fa.

Il lancio di Mate 30 potrebbe essere centrale anche per la futura strategia di Huawei, in quanto alla luce delle decisioni del presidente Trump, potrebbe non includere i servizi di Google Play.