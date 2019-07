Huawei avrebbe aiutato la Corea del Nord a costruire le sue reti wireless

Dopo la questione del ban da parte degli USA, Huawei torna di nuovo al centro dell'attenzione. Infatti, il noto quotidiano statunitense Washington Post accusa l'azienda di aver aiutato la Corea del Nord a costruire la sua rete interna. Si tratta di accuse piuttosto pesanti, viste le sanzioni economiche in vigore, che potrebbero riaccendere le tensioni con gli Stati Uniti d'America.

In particolare, stando a quanto riportato dal Washington Post e da TechCrunch, i giornalisti americani sarebbero entrati in possesso di documenti che "legano il gigante dell'hardware cinese alla rete wireless 3G commerciale della Corea del Nord". Queste informazioni arriverebbero direttamente da un ex dipendente di Huawei, che avrebbe anche chiesto di rimanere anonimo per evitare possibili ritorsioni.

Stando ai documenti, Huawei avrebbe collaborato con Panda International Information Technology, un'azienda statale cinese, per contribuire alla realizzazione della rete 3G nazionale della Corea del Nord. Quest'ultima è stata costruita da Koryolink, l'unico operatore mobile 3G del Paese, quasi un decennio fa.

La risposta da parte del colosso cinese non è tardata ad arrivare: "Huawei è pienamente impegnata a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili nei Paesi e nelle regioni in cui operiamo, comprese tutte le leggi e i regolamenti di controllo per quanto riguarda le sanzioni sulle esportazioni". La società nega quindi eventuali coinvolgimenti nella vicenda.

Le accuse arrivano in un periodo piuttosto complesso per l'azienda e potrebbero riaccendere i sospetti di spionaggio da parte degli USA. Cosa succederà nei prossimi giorni? Staremo a vedere.