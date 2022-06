Huawei, al via da oggi la Summer Pre-Sale: sconti su un'ampia gamma di prodotti

In vista dell'estate, anche l'Huawei Store si tinge a festa e da oggi al 20 Giugno 2022 permette di godere di promozioni fino al 50%, flash sale e bundle esclusivi nell'ambito della Summer Pre-Sale.

Ogni mercoledì, inoltre, sarà possibile usufruire di sconti extra grazie ad una serie di coupon esclusivi dedicati a specifiche categorie di prodotti.

Per coloro che sono interessati al mondo PC, Huawei MateBook 14 con processore i7 di 11esima generazione e nella configurazione 16/512GB, HUAWEI Matebook 14s (i7 11th; 16GB+512GB), HUAWEI MateBook X Pro 2021(i7; 16GB+512GB) sono disponibili rispettivamente ai prezzi di 899,99, 1099,99 e 1099,99 Euro, con possibilità di usufruire di un coupon aggiuntivo per guadagnare uno sconto extra di 100 Euro inserendo il codice APC100 in fase di acquisto.

Huawei Watch Fit è disponibile in pre-ordine su Huawei Store nelle versioni Active a 149,90 e Classic a 179,90 Euro con la bilancia Huawei Scale 3 in omaggio e la possibilità di preordinare lo smartwatch con acconto di 10 Euro per ricevere 20 Euro di sconto finale in fase di acquisto.

Per tutti i dettagli sugli sconti, vi rimandiamo direttamente al sito web ufficiale dello Huawei Store, dove potete trovare tutte le offerte del caso e le condizioni di spedizione. Ricordiamo che i coupon saranno proposti ogni mercoledì.