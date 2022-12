Huawei e OPPO firmano un patto storico: finalmente 5G per Huawei?

Dopo lo storico sodalizio tra Ericsson e Apple, che ha di fatto messo fine a una lunga serie di conflitti legati ai brevetti tra i due colossi, anche OPPO e Huawei hanno annunciato di aver raggiunto un accordo altrettanto significativo per l'industria.v

Nel comunicato stampa condiviso, le due aziende hanno annunciato che hanno siglato un patto per la condivisione di tecnologie e proprietà intellettuali nei campi più disparati, tra cui anche connettività e multimedialità, quindi anche su fronti come WiFi, 5G e codec audio/video.

Secondo quanto spiegato dalle due aziende, si tratta di un accordo molto importante per il settore, perché consentirà non solo una totale condivisione del know-how per raggiungere nuove vette, ma anche di colmare dei gap derivanti da altre situazioni che si sono venute a creare nel mercato, come quella relativa al ban statunitense inferto a Huawei, sebbene la tensione tra l'azienda e il governo americano si stia gradualmente allentando, soprattutto dopo aver fatto cadere le accuse contro la figlia del CEO di Huawei.

Per OPPO ha parlato Adler Feng, responsabile della sezione IP, il quale ha spiegato che questo accordo "dimostra chiaramente che le due società riconoscono e rispettano molto il valore della proprietà intellettuale dell'altra. È un accordo vantaggioso per entrambe le parti", mentre Alan Fan di Huawei ha spiegato che la società è lieta "di aver raggiunto un accordo di licenza incrociata con OPPO. Il riconoscimento reciproco del valore della proprietà intellettuale tra le aziende è un passo importante verso la promozione di un ciclo positivo di innovazione e ricerca in standard di alto valore: investire, ricevere ritorni dagli investimenti e poi reinvestire. Ciò consentirà al nostro settore di continuare a innovare e fornire ai consumatori prodotti e servizi più competitivi".