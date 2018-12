Huawei P Smart 2019 ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Huawei ha annunciato, un po' a sorpresa, il suo nuovo smartphone di fascia media P Smart 2019. Tra l'altro, sono già iniziate a comparire online le prime recensioni in anteprima.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di GSMArena, Huawei P Smart 2019 monta uno schermo LCD da 6,21 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core Kirin 710 operante alla frequenza massima di 2,2GHz, una GPU Mali-G51 MP4, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una dual camera posteriore da 13MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3400 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione EMUI 9.0. Le dimensioni dello smartphone sono di 155,2 x 73,4 x 7,95mm, per un peso di 160 grammi.

Non mancano ovviamente anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 ac passando per il Dual SIM, per l'NFC, per il Bluetooth 4.2 e per la porta microUSB standard. Non manca anche un sensore di impronte digitali posteriore. Le colorazioni disponibili sono Black e Aurora Blue. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, lo smartphone arriverà in Francia il prossimo 2 gennaio e nel Regno Unito il prossimo 11 gennaio. Staremo a vedere cosa si inventerà Huawei per l'Italia. Il prezzo di listino è fissato a 249 euro.

Nel frattempo, i colleghi di FrAndroid hanno già potuto testare il dispositivo e pubblicare la recensione.