Huawei P Smart 2020 ufficiale, con i Google Mobile Service a bordo!

Huawei ha presentato a sorpresa il nuovo P Smart 2020, che al momento è disponibile in Europa solo in Germania ma dovrebbe approdare anche nel resto dei mercati prossimamente. La novità più importante è rappresentata dalla presenza dei Google Mobile Service al suo interno, possibile grazie all'utilizzo di un vecchio chip dell'azienda.

Scheda tecnica Huawei P Smart 2020

Display : 6,21" LCD IPS (2340x1080 pixel);

: 6,21" LCD IPS (2340x1080 pixel); Processore : Kirin 710F octa-core

: Kirin 710F octa-core RAM : 4GB

: 4GB Memoria : 128GB espandibile tramite microSD fino a 512GB

: 128GB espandibile tramite microSD fino a 512GB Fotocamera posteriore : principale da 13 megapixel (f/2.0) + sensore di profondità da 2MP (f/2.0)

: principale da 13 megapixel (f/2.0) + sensore di profondità da 2MP (f/2.0) Fotocamera anteriore : 8 megapixel (f/2.0)

: 8 megapixel (f/2.0) Batteria : 3400 mAh

: 3400 mAh Sistema operativo: Android 9 Pie con EMUI 9

La scheda tecnica è completata da un sensore per le impronte digitali presente sulla scocca posteriore. A livello di connettività troviamo il modem WiFi 802.11b, il supporto Bluetooth 4.2 ed un ingresso USB Type-C. E' presente anche supporto Dual SIM ibrido con 4G, oltre che l'NFC per i pagamenti contact less, a cui si aggiunge un ingresso da 3,5mm per utilizzare le cuffie con il filo.

I più attenti avranno sicuramente notato che molte delle specifiche tecniche sono simili al predecessore Huawei P Smart 2019, ma proprio questa strategia ha consentito alla società di conservare i GMS.

Huawei P Smart arriverà nei negozi nelle colorazioni Midnight Black, Aurora Blue ed Emerald Green al prezzo di 199 Euro. Come dicevamo poco sopra, al momento non sono state diffuse informazioni sull'eventuale arrivo anche in Italia.