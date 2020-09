Huawei P Smart 2021 ufficiale: prezzo e caratteristiche tecniche

"Meglio lasciarsi alle spalle il 2020": forse è questo il pensiero che ha avuto il team di Huawei quando ha deciso di ufficializzare, un po' prima del solito, il nuovo smartphone della gamma P Smart, ovvero Huawei P Smart 2021. Pensate, infatti, che P Smart 2019 era stato annunciato a dicembre, mentre P Smart 2020 è stato svelato a maggio 2020.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da Huawei Central e Gizchina, Huawei P Smart 2021 è in arrivo in Austria. La disponibilità partirà dal mese di ottobre 2020, mentre il prezzo è fissato a 200 euro. Stando a varie fonti internazionali, come WinFuture, le colorazioni disponibili saranno Black, Gold e Green. Si tratta di uno smartphone HMS (Huawei Mobile Services).

Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica di Huawei P Smart 2021, troviamo un display IPS da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, un processore octa-core Kirin 710A (prodotto da SMIC), 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP (per le macro), una fotocamera anteriore da 18MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 22,5W. Non mancano porta microUSB, 4G LTE, Bluetooth 5.1 e jack da 3,5mm per le cuffie.

Per il momento, non ci sono ulteriori informazioni per quanto riguarda un possibile arrivo del dispositivo in Italia.

Crediti immagini: WinFuture.