Huawei P Smart S arriva in Italia: Kirn 710, Emui 10.1 ma niente Google app

Huawei ha annunciato nella giornata odierna il nuovo HUAWEI P Smart S. Si tratta dell’ultimo arrivato dell’amatissima serie P Smart ed il HUAWEI P Smart S è stato sviluppato per rispondere alle esigenze dei più giovaniche grazie al suo comparto fotografico in grado di realizzare scatti molto buoni, tanto intrattenimento ed una lunga autonomia.

Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più dinamica è stato inserito un sensore per le impronte posto sotto al display ed al Face Unlock. Il pannello è costituito da un AMOLED da 6,3 pollici, unito ad un sistema di fotocamere da 48MP e ad una batteria da ben 4000mAh. A far girare il tutto troviamo un processore proprietario, il Kirin 710F in grado di supportare il device in tutte le principali attività.

Lo smartphone dispone della EMUI 10.1 per un’esperienza d’uso fluida, intuitiva ed intelligente, arricchita da funzioni utili e divertenti. In base all'utilizzo del device, il HUAWEI P Smart S sarà in grado di intuire l’utilizzo quotidiano da parte dell’utente e lo supporterà per una maggiore efficienza nelle attività quotidiane.

Il HUAWEI P Smart S utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) ed include lo store proprietario della casa cinese, l'AppGallery, da cui gli utenti possono facilmente scaricare le loro app preferite. Sul retro troviamo una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP, in grado di catturare le immagini con un’angolazione fino a120 ed un obiettivo con profondità 2 MP dotato di Intelligenza Artificiale.

Il HUAWEI P Smart S è perfetto per tutti gli appassionati di fotografia che sono sempre alla ricerca dello scatto perfetto. L’intelligenza artificiale arriva a riconoscere 22 scenari, ottimizzando il livello di luminosità, la saturazione e l'esposizione del bianco. L’AIS Super Night Mode combina fino a 16 diversi scatti di esposizione in uno solo per ottenere scatti in notturna bellissimi, eliminando l’indesiderato effetto mosso o sfocato.

Tramite l’ High ISO Sensitivity, il HUAWEI P Smart S riesce a trarre il meglio da ogni foto e grazie alla modalità Ritratto, è possibile scegliere di sfumare lo sfondo e mettere in primo piano il soggetto scegliendo tra una miriade di effetti. Sul fronte troviamo invece un sensore da 16MP per scattare ottimi selfie anche in condizioni di scarsa luminosità.

Gli amanti del gaming troveranno un'ottima alleata, la GPU Turbo 3.0 in grado di aumentare le prestazioni durante l’utilizzo ludico mantenendo il consumo della batteria moderato. A completare le specifiche del nuovo device di casa HUAWEI sono presenti 4GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Il nuovo HUAWEI P Smart S e’ acquistabile a partire da oggi ad un prezzo consigliato al pubblico di 249,90€ presso le principali catene della grande distribuzione dell’elettronica di consumo, sul Huawei Store, e presso il Huawei Experience Store. Sono tre le colorazioni a disposizione: Midnight Black, Breathing Crystal, Emerald Green. Coloro che lo acquisteranno riceveranno 1 mese di abbonamento gratuito a Huawei Music e 15GB extra da utilizzare su HUAWEI Cloud, per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.