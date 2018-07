Huawei P Smart+ ufficiale in Italia: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Huawei ha annunciato con un evento italiano il suo nuovo smartphone P Smart+, versione migliorata di quel dispositivo di fascia media che abbiamo recensito qualche mese fa. Abbiamo assistito dal vivo alla presentazione e possiamo dunque darvi tutti i dettagli del caso.

A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un ampio display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, notch in alto e aspect ratio 19,5:9, un processore octa-core HiSilicon Kirin 710 con processo produttivo a 12nm e operante alla frequenza massima di 2,2 GHz (4 x Cortex-A73 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 1,7 GHz), 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual cam posteriore da 16MP + 2MP con flash LED, una dual cam anteriore da 24MP (f/2.0) + 2MP e una batteria da 3340 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con EMUI 8.2.

Non manca un sensore di impronte digitali posto sul retro. Presenti anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11 ac dual-band passando per il Bluetooth 4.2 e per il GPS. Le dimensioni sono di 157,6 x 75,2 x 7,6 mm, per un peso di 169 grammi. Huawei P Smart+ supporta anche la nuova tecnologia GPU Turbo. Una novità su cui la società cinese punta molto sono le 3D Qmoji, simili alle Animoji di Apple. Una certa importanza l'avrà anche l'intelligenza artificiale, con diverse funzionalità disponibili.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Huawei P Smart+ verrà venduto con un prezzo di partenza di 299 euro. Lo smartphone sarà preordinabile dal 18 luglio al 7 agosto e per il primo mese sarà disponibile in esclusiva su Amazon. Interessante la promozione che consente, aggiungendo un euro, di portarsi a casa anche Huawei Speaker Bluetooth.