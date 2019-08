Huawei P Smart Z è appena uscito, ma è già scontato di 80 euro da MediaWorld

Dopo aver lanciato il volantino degli X-Days, MediaWorld torna a proporre una nuova offerta dedicata allo smartphone Huawei P Smart Z (dispositivo uscito da poche settimane). Si parla di uno sconto di ben 80 euro: la promozione potrebbe quindi far gola a molti, visto che il prezzo di listino è già basso di suo.

In particolare, Huawei P Smart Z viene venduto, nel suo modello da 4/64GB, a un prezzo di 199 euro, ovvero il più basso che si può trovare in rete tenendo in considerazione solamente le grandi catene di elettronica e i maggiori siti di e-commerce. Potete acquistare lo smartphone tramite la pagina dedicata a P Smart Z sul sito di MediaWorld. Il prezzo di listino del dispositivo è fissato a 279 euro, anche se online alcune offerte lo propongono già da tempo a qualche decina di euro in meno.

Huawei P Smart Z è spinto da un processore octa-core HiSilicon Kirin 710 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz (4 x 2,2 GHz + 4 x 1,7 GHz), affiancato da una GPU Mali-G51 MP4 e da 4GB di RAM. Troviamo poi un pannello IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e screen-to-body ratio del 84,4% circa. Per tutte le informazioni del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Huawei P Smart Z (uscita il 12 luglio 2019).

