Huawei P20 è già il miglior smartphone al mondo su DxOMark

, nel corso della conferenza di presentazione dei nuovi P20 e Pro Pro , in corso in questi minuti a Parigi, ha annunciato che il nuovo, lo smartphone top di gamma per il 2018, si è già classificato al primo posto nei benchmark di DXOmark.

Il cellulare, che include lenti Leica, è ad oggi il miglior smartphone al mondo per scattare fotografie e girare video secondo il sito.

Nel test effettuato sulla famosa piattaforma di benchmarking, specializzata sui comparti fotografici, il P20 ha registrato un punteggio di 107 in fase di acquisizione delle immagini e di 94 per la registrazione video, riportando un risultato complessivo di 102, distanziando di molto i principali concorrenti.

Il P20 Pro invece fa registrare punteggi ancora più elevati: con 114 in foto e 98 in video, con un overall complessivo di 109.

Il Galaxy S9 Plus, ovvero l'ultimo smartphone (in ordine di tempo) di Samsung, si era fermato a 104 per le fotografie e e 91 per i filmati, con una media di 99. Terzo posto invece per il Pixel 2 di Google, con punteggi rispettivamente di 99 e 96 ed un overall di 98.

L'altro smartphone Huawei, il Mate 10 Pro, è scivolato alla luce del punteggio di P20 al quarto posto, con un ottimo 100 per l'acquisizione delle fotografie e 91 per la registrazione dei video, a fronte di un punteggio complessivo di 97, lo stesso di iPhone X (101 ed 89 di punteggio per foto e video, rispettivamente).