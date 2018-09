Huawei P20 e Mate 10 si preparano a ricevere Android 9.0 Pie

A poco più di un mese dal lancio del programma beta di Android 9.0 Pie per poco più di nove smartphone, Huawei ha ufficialmente confermato che i primi dispositivi ad essere aggiornati alla nuova versione di Android saranno quelli della serie P20, seguiti dal Mate 10.

La distribuzione a livello globale dell'aggiornamento potrebbe cominciare già questa settimana. A conferma di ciò è arrivata la certificazione di Android 9.0 Pie per diversi smartphone Huawei da parte della WiFi Alliance, il che suggerisce che l'aggiornamento è ormai pronto per il rilascio.

Nello specifico, gli utenti hanno identificato sul sito della WiFi Alliance la certificazione per Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 ed Huawei Mate 10 Pro. Dall'elenco mancano a sorpresa solo due smartphone delle rispettive serie: il P20 Lite ed il Mate 10 Lite, ma probabilmente saranno aggiornati successivamente.

Oltre agli smartphone di cui sopra, il produttore asiatico ha intenzione di aggiornare ad Android 9.0 Pie anche il Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, Honor 10, Honor V10 ed Honor Play.

E' inoltre doveroso sottolineare che il lancio dell'aggiornamento potrebbe non avvenire a scaglioni, come spesso accaduto nella storia di Android, ecco perchè non tutti gli smartphone potrebbero ricevere l'update allo stesso tempo.