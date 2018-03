Huawei P20 e P20 Lite è già disponibile su ePrice a 659 Euro

Huawei presenterà i nuovi P20, P20 Lite e P20 Pro il prossimo 27 Marzo nell'evento in programma a Parigi ma, come ampiamente noto, il dispositivo è già disponibile presso molti negozi internazionali. Nella giornata di oggi sono arrivate le prime conferme anche dall'Italia.

ePrice, uno dei rivenditori più famosi del nostro paese, ha sorprendentemente messo già in vendita sia Huawei P20 che Huawei P20 Lite, ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Huawei P20 Lite, nella colorazione nero, oro, blu e rosa, è disponibile a 364,99 Euro, ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino che dovrebbe essere di 368,99 Euro.

Me veniamo alle specifiche tecniche.

La variante in questione, che conferma in parte tutti quanti i rumor emersi nelle scorse settimane (compresa la presenza del Notch sulla scocca frontale): il cellulare, disponibile nella versione dual sim, includerà un display da 5,8 pollici Full HD+, con processore octa core, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage interno, espandibile tramite lo slot microSD.

La variante "classica", invece, ha un costo di 659,99 Euro ed è disponibile nelle colorazioni Nero e Rosa. Anche in questo caso, sono confermate le indiscrezioni: il cellulare sfoggerà uno schermo da 5,8 pollici Full HD, con 4 gigabyte di RAM e processore octa-core. La memoria interna, espandibile attraverso microSD.

Entrambe le versioni vendute sono basate su Android 8.0.