Huawei P20 e P20 Pro compaiono nel volantino Mediaworld: caratteristiche e prezzo

Manca solamente un giorno alla presentazione ufficiale di, che si terrà a. Nonostante questo, però, i rivenditori fisici hanno ancora una volta giocato un ruolo fondamentale per quanto riguarda i leak, con la variante base e quelladello smartphone che sono già finite nel

Il volantino in questione riporta ovviamente le caratteristiche tecniche e i prezzi delle due varianti. Inutile dire che queste informazioni sono praticamente ufficiali e "rovinano", dunque, un po' l'effetto sorpresa dell'evento di domani.

Stando al volantino, Huawei P20 Pro implementerà una tripla fotocamera da 40MP+20MP+8MP con Super Night e Hybrid Zoom 5X, intelligenza artificiale di nuova generazione, batteria da 4000 mAh con SuperCharge e Dual SIM 4G. Il prezzo è fissato a 899 euro, mentre le colorazioni disponibili sono Black, Midnight Blue e Twilight.

La variante base avrà invece una fotocamera frontale da 24MP, una batteria da 3400 mAh con SuperCharge e Dual SIM 4G. Il prezzo richiesto per questo modello è di 679 euro, mentre le colorazioni disponibili sono Black e Midnight Blue. Per ulteriori informazioni sugli smartphone in questione, vi consigliamo di leggere l'apposito speciale pubblicato questa mattina su queste pagine. Non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più.