Huawei P20 e P20 Pro disponibili da oggi nel listino Wind Tre

A poco più di due giorni dalla presentazione ufficiale, gli ultimi smartphone top di gamma di, ilarrivano nel catalogo di Wind, con la formula "Telefono Incluso" riservata a clienti ricaricabili ed abbonamento, e disponibile anche per i possessori di partita IVA.

Attraverso le rispettive pagine ufficiali, inserite sul sito web ufficiale dell'operatore telefonico, gli utenti potranno acquistare il P20 e P20 Pro versando un anticipo di 99,99 Euro e pagando rate mensili rispettivamente da 10 e 15 Euro.

La promozione messa in atto da Wind include anche un'offerta che include 10 gigabyte di internet per trenta rinnovi, ma è anche possibile accedere ad All Inclusive Unlimited, che a 12 Euro al mese offre 5 gigabyte in full speed, minuti illimitati verso tutti e 500 SMS.

Una promozione senza dubbio interessante, che permette di portare a casa uno degli smartphone Android più popolari ed interessanti dell'anno, pagandolo in rate ed a fronte di un acconto non certo esageratamente alto.

Ricordiamo che le differenze tra Huawei P20 Pro e P20 classico sono sostanziali: i due smartphone differiscono per il display, che nel modello Pro ha una diagonale da 6,1 pollici ed è OLED, ma anche e soprattutto per la configurazione a tripla lente della fotocamera posteriore.