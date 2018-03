Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: i prezzi ufficiali italiani

Dopo la presentazione di ieri pomeriggio, di cui vi abbiamo parlato in diretta, i nuovi P20 Pro, P20 e P20 Lite disono già disponibili per l'acquisto sul mercato. Direttamente dallo store ufficiale della società asiatica, però, ci arrivano i prezzi ufficiali per il nostro paese imposti dal produttore.

Huawei P20 Pro sarà disponibile sia modalità single sim che dual sim. Quest'ultima variante potrà essere acquistata nelle colorazioni black, twilight e midnight blue e costerà 899,90 Euro.

Stesso prezzo anche per la versione single SIM, che però potrà essere acquistata solo in black e midnight blue.

Per quanto riguarda il P20 "standard", le colorazioni disponibili saranno black, midnight blue e pink gold, con quest'ultima che potrà essere acquistata solo nella variante a doppia SIM. Il prezzo, comunque, resterà invariato indipendentemente da modello e colorazione: 679,90 Euro.

Infine, c'è il P20 Lite, che arriverà sul mercato con quattro varianti di colore: midnight black, sakura pink, klein blue e platinum gold. Anche in questo caso, quest'ultima colorazione sarà disponibile solo in modalità dual SIM, mentre il prezzo univoco per tutti e quattro i modelli sarà di 369,90 Euro.

Chiaramente, come specificato poco sopra, quelli di cui vi parliamo in questa notizia sono i prezzi di listino di Huawei, i quali non tengono conto di eventuali offerte di catene di distribuzione o altro.