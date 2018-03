Huawei P20 e P20 Pro: i prezzi ufficiali dei nuovi smartphone

Dopo la presentazione ufficiale, è arrivato il momento di parlare di ciò che tocca da più vicino gli utenti: i prezzi degli smartphone presentati da Huawei qualche istante fa sul palco di Parigi. La compagnia asiatica, infatti, ha presentato due smartphone: Huawei P20 e Huawei P20 Pro

Tutti e due arriveranno sul mercato da subito, nelle colorazioni black, midnight blue e pink gold per Huawei P20 e black, midnight blue e twilight per P20 Pro.

Basti pensare infatti che Huawei P20 Pro dalla versione “normale” si contraddistingue non solo per la presenza della tripla fotocamera posteriore montata verticalmente e dei 6 gigabyte di RAM, ma anche per lo schermo leggermente più grande.

A livello di prezzo, il P20 Pro sarà disponibile a partire da 899 Euro. Leggermente più bassi quelli per il P20, che partirà ad un prezzo di listino di 649 Euro.

I prezzi dovrebbero essere gli stessi anche in Italia, ma aspettiamo l'arrivo nei listini del nostro paese per le conferme di rito.