Huawei P20 Pro si mostra nel primo video unboxing, in attesa del keynote

Mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale della nuova gammadi, ed ormai conosciamo praticamente tutte le caratteristiche tecniche. Sul web però nella giornata di oggi è apparso anche il primo video unboxing della versione, che si preannuncia essere la vera variante top di gamma.

Il filmato, presente come sempre in apertura, è stato pubblicato da un canale YouTube spagnolo, e come sempre non riusciamo a garantirvi l'assoluta veridicità in quanto la presentazione ufficiale è prevista solo per le 14:00.

Tuttavia, la giornalista ci mostra nel dettaglio lo smartphone, a partire dalla confezione, il che lascia almeno al momento pochi dubbi sull'autenticità del filmato.

Confermato il design emerso negli scorsi giorni, a partire dal Notch, ormai diventato onnipresente su praticamente tutti i dispositivi top di gamma, ma viene confermata anche la configurazione verticale della tripla fotocamera posteriore, che troveremo solo nel modello Pro. Degna di nota anche la scocca posteriore, liscia e che fornisce dei bellissimi effetti di luce.

Lo schermo, come affermato dalla giornalista, genera dei neri molto profondi e colori vivaci. La lente frontale, che viene utilizzata anche per il riconoscimento facciale, è da 24 megapixel.

Huawei P20 Pro dovrebbe anche includere un sistema d'intelligenza artificiale di cui, però, ci parlerà questo pomeriggio il produttore.