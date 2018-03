Huawei P20 Pro: UNBOXING in 4K e prime impressioni sul nuovo top di gamma

A qualche giorno dalla presentazione , abbiamo avuto la possibilità di provare con mano il nuovo, il nuovo smartphone top di gamma della casa cinese.

Sul nostro canale ufficiale YouTube è disponibile da qualche ora il nostro video unboxing del dispositivo, caricato per voi in 4K e che vi permette di osservare da vicino il dispositivo.

Lo smartphone, per chi non avesse seguito con noi la presentazione ufficiale, è dotato di Notch in stile iPhone X, ma offre uno schermo OLED da 6.1 pollici, processore Kirin 970 e 6 GB di RAM. Il punto forte è senza dubbio rappresentato dal comparto fotografico, composto da una lente frontale da 24 megapixel e da un triplo sensore posteriore in grado di scattare fotografie ad alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per tutte le informazioni del caso, però, vi reindirizziamo al nostro speciale, pubblicato direttamente da Parigi a questo indirizzo.