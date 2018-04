Huawei P20 Pro: la video recensione del top di gamma con tripla fotocamera

Dopo il video unboxing del nuovo smartphone Huawei, il P20 Pro, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine, è disponibile sul nostro canale ufficiale YouTube la video recensione, che ci permette di vedere da vicino uno degli smartphone top di gamma Android più apprezzati dell'anno.

Come sostiene il nostro Alessio Ferraiuolo nel video che vi proponiamo in apertura, Huawei P20 Pro è un eccellente smartphone top di gamma con pochi punti deboli, che sancisce un passo in avanti importante per la casa cinese in un mercato estremamente competitivo.

Alle solide prestazioni e l'ottima autonomia, si aggiunge una tripla lente fotografica posteriore che, prove alla mano, lo rende il miglior smartphone in circolazione da questo punto di vista, con fotografie eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità. Un comparto fotografico che ci ha stupito ulteriormente, dato che negli ultimi giorni è emersa la notizia che include una stabilizzazione ottica migliore di quella dichiarata.

Per tutte le informazioni del caso, però, vi invitiamo a visualizzare la nostra video recensione. Vi ricordiamo che a questo indirizzo è disponibile anche la recensione testuale.