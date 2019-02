Huawei P30 avrà quattro fotocamere posteriori, la conferma dal CEO

In attesa della presentazione ufficiale, prevista per il 26 Marzo, emergono nuovi dettagli sulla linea P30 di Huawei. L'amministratore delegato del gruppo cinese, tramite il proprio account ufficiale Weibo potrebbe aver confermato una feature già nell'aria da tempo: il P30 avrà ben quattro fotocamere posteriori.

Il CEO infatti ha pubblicato l'immagine che vi proponiamo in calce, che raffigura la luna in tutta la sua bellezza. Come si può vedere nella didascalia presente in basso a sinistra, che in parte è stata oscurata, lo scatto è stato effettuato con Huawei P30 Pro con "Leica Quad Camera". Un riferimento quanto mai esplicito alla prossima generazione di smartphone top di gamma.

La notizia non rappresenta certo una sorpresa. Huawei lo scorso anno con il P20 ha introdotto il concetto di smartphone a tripla fotocamera posteriore, ecco perchè quest'anno potrebbe alzare ulteriormente l'asticella aggiungendo un'altra lente.

Di conseguenza, in molti sostengono che il P30 classico potrebbe sfoggiare tre lenti posteriori, anche questa una novità rispetto al top di gamma dello scorso anno che ne includeva due.

Chiaramente non sono ancora disponibili informazioni sulle specifiche tecniche degli smartphone, ma possiamo immaginare l'ultimo processore di Qualcomm come SoC. Per le conferme di rito però bisognerà aspettare ancora più di un mese, ma nei prossimi giorni sicuramente aumenteranno i rumor a riguardo.