Huawei P30 Pro New Edition arriva in Italia il 1 Giugno ad 849,90 Euro

Huawei ha deciso di celebrare il successo della famiglia P30 con una nuova variante del P30 Pro, battezzata Huawei P30 Pro New Edition, che sarà disponibile in Italia a partire dal 1 Giugno al prezzo consigliato di 849,90 Euro nelle colorazioni Silver Frost, Aurora e Black.

Piatto forte del nuovo P30 Pro New Edition è il comparto fotografico, caratterizzato da una fotocamera quadrupla stile Leica che include un'ampia serie di filtri colorati RYYB che consentono un incremento della luce del 40% e migliorano la risoluzione delle immagini in condizioni di scarsa luminosità. E' presente anche una lente SuperZoom, un obiettivo Super Spectrum da 40 megapixel, una fotocamera con lente ultragrandangolare da 20 megapixel ed un chip Huawei TOF.

A livello software, è presente la stabilizzazione OIS professionale e l'AIS, che consente di ottenere video sempre stabili. A questi si aggiunge la tecnologia HDR+ con AI che regola il colore e l'esposizione per donare lucentezza agli scatti, mentre Huawei Dual-View Video offre la registrazione simultanea in grandangolo ed in primo piano.

Huawei P30 Pro New Edition sotto la scocca include 8 gigabyte di RAM e 256GB di storage, mentre il processore è il Kirin 980. La batteria è da 4200 mAh con tecnologia di risparmio energetico basato sull'intelligenza artificiale e supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 40W. Non cambia invece il display OLED DewDrop con sensore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo.

HUAWEI P30 Pro New Edition è acquistabile a partire dal 1 giugno ad un prezzo consigliato di 849,90 euro presso le principali catene della grande distribuzione dell’elettronica di consumo, Huawei Store, Huawei Experience Store e presso i negozi degli operatori di telefonia.

Tutti coloro che acquisteranno Huawei P30 Pro New Edition dall’1 giugno al 30 giugno 2020

riceveranno inclusi nel prezzo Huawei Freebuds 3 dal valore di 179.90 euro e Huawei Wireless Charger dal valore di 49.90 euro.

Ma non è finita qui: coloro che acquisteranno Huawei P30 Pro New Edition dall’1 giugno al 31 agosto, riceveranno in omaggio anche 50GB extra su HUAWEI Cloud per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite. Inoltre, in omaggio 3 mesi di abbonamento Vip gratuito a Huawei Music , la piattaforma di Huawei che conta oltre 50 milioni di brani e 1.2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità e 15 € di film spendibili su Huawei Video.