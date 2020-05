Huawei P30 Pro New Edition con servizi Google in arrivo tra pochi giorni?

La situazione in cui si trova Huawei è ormai nota a tutti: l'azienda cinese non può utilizzare i servizi Google sui dispositivi che non sono già stati certificati in passato (es. Huawei P40 Pro), ma può farlo realizzando delle "New Edition" con poche modifiche di smartphone lanciati prima del ban subito da parte degli USA.

Abbiamo già visto questa situazione con P30 Lite. Lo smartphone originale è stato lanciato nella prima metà del 2019, mentre la sua "New Edition" è arrivata all'inizio del 2020. Entrambe le varianti dispongono dei servizi Google e le poche differenze comprendono RAM e memoria, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 Lite New Edition.

Stando anche a quanto riportato da Huawei Central, l'azienda cinese potrebbe ripetere un altro "esperimento" di questo genere, salendo però di fascia di prezzo. Infatti, se l'originale P30 Lite costava 369 euro al lancio, P30 Pro aveva un prezzo di partenza di 999 euro. Tra l'altro, stiamo parlando di uno dei migliori top di gamma del 2019, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 Pro.

Ebbene, sembra proprio che Huawei voglia provare a "rilanciare" quest'ultimo, immettendo sul mercato una sua "New Edition". La fonte è autorevole, in quanto l'indiscrezione arriva direttamente da una citazione a questo modello scovata sul sito ufficiale di Huawei Germania, in cui si fa anche riferimento all'attivazione di un periodo promozionale a partire dal 15 maggio 2020 (probabile data di annuncio/lancio dello smartphone).

Insomma, sembra essere tutto confermato e non ci resta, dunque, che attendere maggiori dettagli dall'azienda cinese. Il "refresh" di P30 Pro potrebbe essere interessante, soprattutto se Huawei deciderà di immetterlo sul mercato ad un prezzo "aggressivo". Staremo a vedere.