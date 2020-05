Huawei P30 Pro New Edition ufficiale: top di gamma con i servizi Google

Dopo i leak di qualche giorno fa, Huawei ha ufficializzato il suo smartphone P30 Pro New Edition. Insomma, l'azienda cinese vuole provare a rilanciare una versione "potenziata" del suo top di gamma del 2019.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Notebook Check e come potete vedere sul sito ufficiale di Huawei Germania, P30 Pro New Edition viene venduto a 749 euro nella sua unica versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ci sono inoltre dei bundle con lo smartwatch Huawei Watch GT 2 in varie colorazioni (848 euro). Questi sono ovviamente i prezzi destinati alla Germania: al momento in cui scriviamo, non ci sono informazioni in merito al possibile arrivo del dispositivo in Italia.

In ogni caso, la caratteristica peculiare dello smartphone è la presenza dei servizi Google. Infatti, stiamo parlando di una variante di un modello già esistente. La stessa cosa era avvenuta a inizio anno, quando Huawei aveva lanciato la New Edition di P30 Lite. Questa volta, però, l'azienda cinese ha voluto puntare ancora più in alto, mettendo in atto questa "tecnica" con un modello che rappresenta la fascia alta del mercato. Vi ricordiamo, infatti, che stiamo parlando di un flagship uscito nel 2019, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 Pro.

Se vi state chiedendo quali sono i cambiamenti rispetto al modello uscito un anno fa, la scheda tecnica "parla" chiaro: è stata raddoppiata la memoria interna e le colorazioni disponibili sono Black, Aurora e Silver Frost. Per il resto, la scheda tecnica è pressoché identica allo smartphone del 2019.

Troviamo, dunque, uno schermo OLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e notch "a goccia", un processore Kirin 980, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna (espandibile), quattro sensori posteriori da 40MP (f/1.6) + 20MP (ultra-wide, f/2.4) + 8MP (f/3.4, teleobiettivo, ottica a periscopio) + ToF, una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica a 40W (15W wireless). Non mancano NFC, USB Type-C, 4G LTE, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione EMUI 10.1.