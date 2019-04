Huawei P30 Pro, secondo uno studio la 'modalità Luna' genererebbe foto fake

In fase di presentazione di Huawei P30 e P30 Pro, il produttore cinese ci ha più volte mostrato la “modalità Luna”, che almeno teoricamente è in grado di scattare immagini incredibilmente nitide al satellite senza treppiede ed utilizzando lo zoom periscopico mixato ad algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.

Il tutto è ripreso anche nella guida utente del telefono, che include delle istruzioni semplici ed intuitive: il proprietario di un P30 Pro non deve far altro che girare il telefono verso la luna ed usare lo zoom a 10x o superiore per scattare fotografie. Grazie all’intelligenza artificiale, il telefono suggerirà automaticamente l’uso della modalità luna che è progettata per “catturare adeguatamente la bellezza della luna insieme ai dettagli raffinati come le ombre”.

Tuttavia, secondo un rapporto di Zhihu, il tutto non sarebbe come pubblicizzato. A quanto pare Huawei starebbe si usando l’intelligenza artificiale, ma per fare un qualcosa di diverso rispetto a quanto affermato. Un ricercatore ha eseguito alcuni test approfonditi ed è giunto alla conclusione che anziché migliorare semplicemente le foto della Luna, la modalità prende delle immagini già disponibili e le inserisci nella fotografia dell’utente. Generando di fatto immagini false e non corrispondenti alla realtà.

Il ricercatore ha scattato diverse fotografie per supportare la sua teoria, utilizzando la modalità Luna per scattare altre foto a soggetti diversi rispetto al satellite del nostro pianeta. La conclusione è che il software non produce fotografie totalmente originali.