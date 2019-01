Huawei P30, trapelano online altri render: si punta sul pannello OLED?

Huawei P30, il nuovo top di gamma della società cinese, dovrebbe essere annunciato sul palco del prossimo Mobile World Congress di Barcellona (25-28 febbraio). Ebbene, ora sono trapelati online dei nuovi render, che potete vedere in calce alla news, e sono emerse delle interessanti indiscrezioni.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, entrambi i modelli di Huawei P30 dovrebbero montare un pannello OLED al posto del classico LCD. La differenza principale sta nella capacità dei pannelli OLED di emettere luce propria; gli schermi a cristalli liquidi hanno invece bisogno di una fonte di illuminazione esterna. Questi diversi presupposti portano in dote alla tecnologia OLED dei vantaggi non indifferenti, in termini di contrasto, resa cromatica ed assorbimento energetico.

Vi ricordiamo inoltre che, stando ai precedenti rumor, Huawei P30 dovrebbe montare un processore Kirin 990/Kirin 985. L'ampio display da 6,1 pollici dovrebbe presentare un notch "a goccia" in alto ed essere appunto basato su un pannello OLED. La variante Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,5 pollici. Il modello base dovrebbe montare 8GB di RAM, mentre Huawei P30 Pro dovrebbe avere 12GB. Dovrebbe essere particolarmente interessante anche il comparto fotografico. In tal senso, sembra che la variante Pro disponga di quattro sensori posteriori, mentre il modello base dovrebbe averne tre. Tra i vari sensori disponibili uno dovrebbe essere di tipo ToF (per il tracciamento dell'ambiente tridimensionale, sfruttato per migliorare la velocità di scatto e le immagini ottenute in scarse condizioni di luminosità), uno invece potrebbe essere un Sony IMX607 da 38MP e l'ultimo invece dovrebbe permettere l'utilizzo di uno zoom fino a 10x. Sarà con ogni probabilità presente il flash Dual LED e dovrebbe essere riproposta la disposizione a quadrato già vista con la gamma Mate 20. La fotocamera anteriore dovrebbe invece essere da 24MP. Le dimensioni di Huawei P30 dovrebbero essere di 149.1 x 71.4 x 7.5 mm e non dovrebbero mancare il jack da 3,5mm per le cuffie e la porta USB Type-C.