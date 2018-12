Huawei P30: tripla fotocamera posteriore e zoom 5x lossless?

La gamma Mate 20 è appena approdata sul mercato, ma in casa Huawei già si pensa al prossimo flagship P30, che potrebbe essere annunciato durante il prossimo Mobile World Congress di Barcellona (25-28 febbraio 2019). Stando alle indiscrezioni, sembra che l'attenzione della società cinese sia rivolta al comparto fotografico.

Infatti, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, Huawei P30 dovrebbe riproporre la configurazione composta da tre fotocamere posteriori + flash Dual LED disposti a quadrato già vista con la gamma Mate 20, ma introducendo uno zoom 5x lossless (senza perdita di qualità). La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 24MP.

I rumor precedenti affermavano che il prossimo top di gamma di Huawei non avrà alcun foro per la fotocamera, bensì un pannello curvo OLED con notch. La società cinese sembra dunque non volerne sapere di seguire gli ultimi trend, relegando al suo smartphone Nova 4 il compito. Stando a questi rumor, il design di Huawei P30 Pro dovrebbe dunque essere molto simile a quello visto con Huawei Mate 20 Pro.

Non ci sono in realtà molte indiscrezioni relative alle caratteristiche tecniche e al prezzo dello smartphone. Per quanto riguarda le prime, l'unica informazione trapelata è quella che il comparto fotografico potrebbe includere il tanto vociferato sensore Sony IMX607 da 38MP. Insomma, non ci resta che attendere qualche mese per saperne di più.