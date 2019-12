Huawei P40 in arrivo a fine marzo con un design 'mai visto' e fotocamera migliorata

Huawei presenterà il nuovo smartphone top di gamma, il P40, a fine marzo durante un evento a Parigi. Ad annunciarlo il CEO della divisione consumer della società cinese, Richard Yu, nel corso di un'intervista rilasciata alla stampa francese presso la sede del gruppo a Shenzhen. La data esatta ovviamente ancora non è stata resa nota.

Il dirigente ha anche promesso che la lineup Huawei P40 sfoggerà un design "mai visto", una migliore qualità fotografica, ed un'autonomia maggiore, ma ha anche promesso un incremento delle prestazioni.

Un altro aspetto interessante svelato da Richard Yu riguarda la distribuzione e disponibilità del dispositivo, che sarà disponibile tramite tutti i canali convenzionali, operatori e rivenditori. L'amministratore delegato ha confermato che lo smartphone sarà basato su Android 10 con l'interfaccia proprietaria EMUI.

Il sistema operativo proprietario HarmonyOS, come ampiamente prevedibile, non sarà della partita, almeno in Europa. Proprio qualche giorno fa erano rimbalzate le dichiarazioni di un portavoce di Huawei, il quale a Reuters aveva confermato le intenzioni di continuare ad usare Android su smartphone, con Harmony che sarà disponibile dal prossimo anno su altri prodotti.

Non si tratta della prima notizia su Huawei P40 Pro: la scorsa settimana un leaker aveva pubblicato alcune fotografie e la scheda tecnica. Si parla di uno schermo da 6,5 pollici 2K OLED con notch a goccia e refresh rate di 120 Hz, Penta Camera Leica e sistema di ricarica flash da 50W.