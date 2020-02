Huawei P40 in arrivo con sensore Sony da 52 megapixel?

Dopo la presentazione dei nuovi Galaxy S20 e di Xiaomi Mi 10 Pro, la prossima società destinata a svelare il proprio smartphone top di gamma per il 2020 è Huawei. Secondo quanto riportato, a differenza di quanto avvenuto negli scorsi anni il marchio cinese non dovrebbe pompare esageratamente il comparto fotografico.

Alcuni rumor emersi in rete infatti riferiscono che la serie Huawei P40 dovrebbe utilizzare i chip CMS IMX700 di Sony, in grado di scattare fotografie da 52 megapixel. Per fare un raffronto, il Galaxy S20 e Xiaomi Mi 10 Pro garantiscono foto da 108 megapixel.

Il sensore in questione però dovrebbe comunque usare lo stesso filtro RYYB presente su Huawei P30 Pro.

Voci di corridoio suggeriscono che il Sony IMX700 adotterà un sensore 1/1.33 con supporto al binning a 16 pixel.

Qualche giorno fa è emersa una presunta foto reale di Huawei P40 che mostrava un dispositivo praticamente senza bordi. Il modello Pro dovrebbe sfoggiare un display da 6,5 o 6,7 pollici QHD+ con refresh rate di 120Hz e rapporto screen-to-body del 98% circa. Huawei dovrebbe utilizzare il processore Kirin 990 ed 8 o 12 gigabyte di RAM, a cui dovrebbero aggiungersi 128 gigabyte di memoria interna ed una batteria da 5500 mAh con ricarica da 50W.