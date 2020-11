Huawei P40, crolla il prezzo dello smartphone: costa come un medio gamma

Huawei P40, annunciato a inizio aprile 2020, è la "variante base" del noto flagship 2020 dell'azienda cinese (anche se il più recente top di gamma di Huawei è Mate 40 Pro). Il suo prezzo originale in Italia era anch'esso da flagship, ma ora un'offerta rende il dispositivo ancora più interessante.

Infatti, se al momento della pubblicazione della nostra recensione di Huawei P40 (circa metà maggio 2020) il prezzo era quello di listino, ovvero 799,90 euro, ora i rivenditori di Amazon Italia propongono il dispositivo a 429,90 euro. In parole povere, in relativamente pochi mesi c'è stato un calo di prezzo di 370 euro. Niente male, se pensiamo che si tratta di un top di gamma 2020, che dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Utilizzando dei tool esterni, siamo venuti a conoscenza del fatto che tra il 16 e il 17 novembre 2020 lo smartphone sarebbe stato proposto anche a 399 euro. Siamo riusciti a vedere questo prezzo anche noi per qualche minuto, ma poi il costo è salito a 429,90 euro.

In ogni caso, il prezzo offerto dai rivenditori di Amazon Italia non è male, dato che si tratta di un costo essenzialmente da medio gamma. Basti pensare al fatto che gli smartphone 5G di fascia media quest'anno si sono dati "battaglia" soprattutto mediante prezzi vicini ai 400 euro. Per il resto, Huawei P40 viene venduto a 549 euro da MediaWorld e 599 euro da Unieuro. Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe risultare interessante.

In conclusione, vi ricordiamo che si tratta di uno smartphone HMS, quindi senza servizi Google.