Huawei P40 Lite 5G è disponibile da oggi in Italia: si parte da 399,90 Euro

Huawei annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo Huawei P40 Lite 5G, ultimo arrivato della Serie P40. Presentato dall’azienda il 15 maggio scorso, HUAWEI P40 lite 5G segna un importante passo in avanti nel portare l’avanzata tecnologia 5G ad un numero sempre maggiore di utenti.

Disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato al pubblico di 399,90 euro, HUAWEI P40 lite 5G è acquistabile in tre splendide varianti di colore: Space Silver, Crush Green e Midnight Black. Coloro che acquisteranno HUAWEI P40 lite 5G riceveranno in omaggio le nuove HUAWEI FreeBuds 3i e potranno godere di vantaggiose promozioni dedicate ai servizi HUAWEI Cloud e HUAWEI Music.

Tecnologia e progresso racchiusi in un iconico design in vetro 3D che presenta un pannello posteriore dalle esclusive finiture che riflettono la luce in modo diverso a seconda dell'angolazione, conferendo al device eleganza e personalità.

Con un sistema a quadrupla fotocamera supportato da AI, con una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64MP, e l'avanzato Kirin 820 5G SoC da 7nm, che garantisce connettività 5G, HUAWEI P40 lite 5G offre all’utente un’esperienza d’uso ad elevate prestazioni ed efficienza energetica, grazie ad una batteria da 4000 mAh e il supporto di HUAWEI SuperCharge da 40W che assicura un’autonomia da record e una ricarica veloce ed efficiente.

Con la quadrupla fotocamera presente sul dispositivo sarà possibile realizzare video in modalità HUAWEI Dual-View Video - creati utilizzando contemporaneamente due diverse telecamere - video in slow motion a 960 fps per rallentare l'azione a 1/32 della velocità del tempo reale, e anche time-lapse, incredibili. Con un obiettivo ad ampia apertura f/2.0, HUAWEI P40 lite 5G è dotato dell'avanzato Super Night Selfie che ottimizza il soggetto grazie ad algoritmi di ritratto avanzati e utilizza la Multi-Frame Fusion per migliorare il colore e i dettagli sullo sfondo.

HUAWEI P40 LITE 5G offre all’utente un’esperienza visiva avvolgente ed immersiva, grazie ad un Display HUAWEI Punch FullView da 6,5 pollici con cornici sottili che permettono di raggiungere un rapporto screen-to-body del 90,3%, completato dalla telecamera frontale nascosta, situata sotto un piccolo foro sul display.

Coloro che acquisteranno HUAWEI P40 LITE 5G fino al 14 giugno, riceveranno in omaggio le nuove HUAWEI FreeBuds 3i, le cuffie true-wireless, dal valore commerciale di 99,90 euro, che regalano all’utente una qualità del suono premium.

Infine, tutti gli acquirenti del nuovo HUAWEI P40 lite 5G potranno usufruire di promozioni dedicate al mondo dei Huawei Mobile Services. Dall’1 giugno al 31 agosto, in omaggio 3 mesi di abbonamento VIP su HUAWEI Music, la piattaforma che conta oltre 50 milioni di brani e 1.2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità e 15 GB extra su HUAWEI Cloud per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.