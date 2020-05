Huawei P40 Lite 5G ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

Dopo l'arrivo di P40 Lite E, Huawei si appresta a portare in Italia anche un altro smartphone della stessa gamma: ci riferiamo a Huawei P40 Lite 5G.

In particolare, lo smartphone è venduto a un prezzo di 399,90 euro su Amazon Italia (6/128GB). Le colorazioni disponibili sono Crush Green, Midnight Black e Space Silver. La disponibilità partirà dal 29 maggio 2020. Per chi ordinerà lo smartphone entro il 14 giugno 2020, ci saranno in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds 3i.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Huawei P40 Lite 5G, troviamo uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un processore octa-core Kirin 820 operante alla frequenza massima di 2,36 GHz, una GPU Mali-G57, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite NanoSD fino a 256GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, per il bokeh) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W.

Non manca il supporto al 5G, al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e al Bluetooth 5.1. Presenti anche la porta USB Type-C, l'NFC, il jack da 3,5 mm per le cuffie e il sensore di impronte digitali posto lateralmente. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione EMUI 10.1. Non sono presenti i servizi Google, ma ci sono gli HMS. Per maggiori dettagli sul dispositivo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Huawei. Se volete invece approfondire la questione della mancanza dei servizi Google, vi consigliamo di consultare la nostra guida agli HMS.

Vi ricordiamo che recentemente è uscito anche un altro dispositivo appartenente a questa gamma, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P40 Lite.