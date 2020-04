Huawei P40 Lite E è ufficiale in Italia: tutto sullo smartphone low cost

Ritenete che gli smartphone di fascia media e alta non facciano per voi? Beh, allora Huawei potrebbe appena aver annunciato l'arrivo in Italia di un dispositivo che potrebbe farvi gola. Ci riferiamo a Huawei P40 Lite E, smartphone che punta agli utenti che non hanno un budget elevato.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Huawei, lo smartphone viene venduto a 199,90 euro. L'effettiva disponibilità negli Huawei Store e nei maggiori negozi di elettronica e degli operatori mobili dovrebbe partire da fine aprile 2020. Gli utenti che acquisteranno P40 Lite E riceveranno 15GB di spazio su Huawei Cloud e un mese di abbonamento VIP al servizio Huawei Music.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Huawei P40 Lite E, troviamo uno schermo IPS LCD da 6,39 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) e foro per la fotocamera, un processore octa-core Kirin 710F operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Mali G51-MP4, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra grandangolare) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera frontale da 8MP (f/2.0), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione EMUI 9.1.

Presente il supporto a 4G LTE, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 b/g/n. Non mancano un sensore di impronte digitali posto sul retro e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Assenti i servizi Google, ma ci sono gli HMS (Huawei Mobile Services). Le colorazioni disponibili sono Midnight Black e Aurora Blue.