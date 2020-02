Huawei P40 Lite ufficiale con fotocamera da 48 megapixel, ma niente Google Apps

In attesa di scoprire il 26 Marzo il nuovo Huawei P40, la società cinese ha già annunciato il primo dispositivo della lineup P per il 2020. Si tratta del P40 Lite, lo smartphone di fascia medio-bassa che arriverà in Europa il prossimo mese.

Scheda tecnica Huawei P40 Lite

Display: FHD+ da 6,4 pollici con punch-hole;

FHD+ da 6,4 pollici con punch-hole; Processore : Kirin 810 da 7nm

: Kirin 810 da 7nm RAM : 8 gigabyte

: 8 gigabyte Archiviazione : 128GB

: 128GB Fotocamera posteriore: 48 megapixel (f/1.8) + 8 megapixel ultragrandangolare (f/2.4) + 2 megapixel macro (f/2.4) + 2 megapixel per la profondità di campo (f/2.4);

48 megapixel (f/1.8) + 8 megapixel ultragrandangolare (f/2.4) + 2 megapixel macro (f/2.4) + 2 megapixel per la profondità di campo (f/2.4); Fotocamera frontale : 16 megapixel (f/2.0)

: 16 megapixel (f/2.0) Batteria : 4200 mAh (con supporto al SuperCharge da 40W)

: 4200 mAh (con supporto al SuperCharge da 40W) Software : EMUI 10 (Android 10);

: EMUI 10 (Android 10); Dimensioni: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm (183 g)

E' presente anche il lettore per le impronte digitali sul lato, mentre come ampiamente prevedibile non sono presenti le Google Apps. Huawei P40 Lite infatti arriva con gli Huawei Mobile Services (HMS).

Per quanto riguarda il prezzo, in Europa arriverà a 299 Euro nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink e Crush Green. Dal 2 al 16 Marzo partirà la fase di prevendita che consentirà di ottenere in regalo le FreeBuds 3.

Il prezzo in questione, come osservato dai colleghi di HuaweiCentral, si riferisce al mercato spagnolo, così come la promozione, ma è probabile che il produttore la estenda anche al di fuori della penisola iberica.