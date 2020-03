Huawei P40 Lite è ufficiale con quad-camera da 48 megapixel e batteria da 4200mAh

In attesa della presentazione ufficiale di Huawei P40 e P40 Pro, in programma il 26 Marzo attraverso una conferenza valida solo online, Huawei ha già annunciato il modello Lite della gamma. Ecco tutte le specifiche tecniche ed il prezzo.

Scheda tecnica Huawei P40 Lite

Display : LCD Huawei Punch Fullview da 6,4 pollici con risoluzione di 2310x1080 pixel e 398ppi;

: LCD Huawei Punch Fullview da 6,4 pollici con risoluzione di 2310x1080 pixel e 398ppi; Processore : Huawei Kirin 810 Octa Core

: Huawei Kirin 810 Octa Core GPU : Mali-G52

: Mali-G52 Storage : 128GB espandibile tramite nanoSD fino a 256GB

: 128GB espandibile tramite nanoSD fino a 256GB RAM : 6GB

: 6GB Fotocamera posteriore : 48MP (f1.8) + 8MP ultragrandangolare (f2.4) + 2MP Bokeh (f2.4) + 2MP macro (f2.4);

: 48MP (f1.8) + 8MP ultragrandangolare (f2.4) + 2MP Bokeh (f2.4) + 2MP macro (f2.4); Fotocamera frontale : 16MP (f2.);

: 16MP (f2.); Sistema operativo : Android 10.0 + EMUI 10.0.1

: Android 10.0 + EMUI 10.0.1 Connettività : 4G, WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC

: 4G, WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC Batteria: 4200 mAh

E' presente anche l'ingresso per le cuffie da 3,5mm, mentre la batteria supporta anche la ricarica veloce basata sulla tecnologia Huawei SuperCharge da 40W, che garantisce il 70% di carica in soli trenta minuti.

Nei negozi il dispositivo arriverà nelle colorazioni Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink. Coloro che acquisteranno Huawei P40 Lite presso uno dei punti vendita aderenti riceveranno in omaggio le cuffie Huawei FreeBuds3 del valore commerciale di 179 Euro, 5 gigabyte per salvare i propri dati su Huawei Cloud ed ulteriori 15 gigabyte da usare nel corso dell'anno per salvare le informazioni in maniera sicura.

Attenzione, però, coloro che pre-ordinano dal 13 al 26 Marzo saranno obbligati a finalizzare l'acquisto presso lo stesso punto entro e non oltre il 12 Aprile, mentre in caso di disponibilità immediata del prodotto la transazione dovrà essere completata entro e non oltre il 26 Marzo. Per ottenere i prodotti basta collegarsi sul sito web di Huawei nella pagina dedicata a partire dal 13 Marzo.

Huawei P40 Lite sarà disponibile presso le principali catene d'elettronica e nei negozi degli operatori a partire dal 13 Marzo al prezzo di 299,90 Euro.