Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro PE: trapelano in rete i prezzi europei

In attesa di seguire la conferenza del 26 Marzo, nel corso del quale Huawei dovrebbe svelare i nuovi smartphone top di gamma della linea P40, sul web sono già trapelati quelli che potrebbero essere i prezzi europei.

La fonte è l'affidabile tipster Teme, secondo cui Huawei P40 costerà tra 799 ed 899 Euro nel Vecchio Continente, mentre il P40 Pro tra 999 e 1099 Euro. Il P40 Pro PE, invece, secondo il leaker avrà un prezzo tra 1199 e 1299 Euro.

Un altro blog ha diffuso il listino prezzi più preciso. Per il P40 con 128GB di storage è ipotizzato un costo di 849 Euro, mentre per il modello P40 Pro da 256GB di 1139 Euro. Nello stesso rapporto sostiene anche che il mercato greco riceverà presto dispositivi come i nuovi Huawei Mate Xs, il recente Huawei P40 Lite ed il P40 Lite E.

Qualche giorno fa un altro rumor ha rivelato che Huawei P40 con 8GB di RAM e 128GB di spazio dovrebbe avere un costo di 999 euro, mentre i modelli superiori come quello con 8/256GB e 8/512GB potrebbero costare rispettivamente 1099 e 1249 Euro.



Non siamo ovviamente in grado di garantire la veridicità di nessuno di questi rapporti, i quali sostengono anche che verranno lanciate anche delle versioni speciali del P40 denominate Dragon Edition, Gundam Edition ed Aerospace Edition.