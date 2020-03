Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro Plus: prezzi e disponibilità in Italia

A pochi minuti dalla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P40, sono anche ufficiali i prezzi italiani e la data di disponibilità nel nostro paese per la lineup di smartphone top di gamma 2020 della compagnia cinese.

I preordini sono già aperti da oggi 26 Marzo 2020 e, come prevedeibile, coloro che sceglieranno di prenotare il P40 o P40 Pro riceveranno in regalo lo Huawei Watch GT2. La promozione però sarà disponibile solo fino al 4 Maggio.

Per il P40 "liscio" si parte da 799,90 Euro per la variante con 8 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna. Chiaramente più elevato invece il prezzo del P40 Pro, che per il modello con 8GB di RAM e 256GB di storage parte da 1049,90 Euro. La disponibilità sul mercato però è garantita solo dal 7 Aprile.

Discorso diametralmente diverso invece per il P40 Pro Plus, che arriverà solo a giugno nella configurazione con 8GB di RAM e 512GB di storage, ad un prezzo di partenza di 1399 Euro.

Resta anche da capire che tipo di offerte proporranno i vari operatori telefonici del nostro paese ai propri utenti, ma come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso. Nel frattempo fateci sapere se avete intenzione di acquistarli o no.