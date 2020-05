Huawei P40 e P40 Pro: in regalo Huawei Watch GT2e e FreeBuds 3i

Nuova promozione lanciata quest'oggi da Huawei. La società di Shenzhen ha annunciato una nuova offerta che vede protagonisti gli ultimi smartphone top di gamma, gli Huawei P40 e P40 Pro, ma anche gli accessori e dispositivi indossabili.

Fino al 14 Giugno 2020, presso tutti i rivenditori aderenti all'iniziativa, coloro che acquisteranno Huawei P40 o Huawei P40 Pro riceveranno in regalo le Huawei FreeBuds 3i, del valore commerciale di 99,9 Euro ed Huawei Watch GT2e, del valore commerciale di 169,90 Euro.

Sempre per coloro che acquisteranno Huawei P40 e P40 Pro, Huawei offre un voucher di 50 Euro da utilizzare su Huawei Video, la piattaforma proprietaria in cui sono presenti oltre 50.000 tra serie tv italiane ed internazionali, film di successo, cortometraggi, news, sport e documentari. A ciò si aggiungono tre mesi di abbonamento gratuito e Huawei Music, la nuova piattaforma di streaming musicale in cui sono presenti 50 milioni di brani ed 1,2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità. Infine, saranno regalati anche 50 gigabyte extra da utilizzare su Huawei Cloud, dov'è possibile archiviare documenti e foto.

Per tutti i dettagli sull'offerta vi rimandiamo alla pagina dedicata presente sul sito web di Huawei, in cui sono disponibili tutti i termini e condizioni.