Huawei P40 e P40 Pro hanno sempre meno segreti: trapelati i prezzi

E' sempre più vicina la presentazione della nuova gamma di smartphone top di gamma 2020 di Huawei, i P40, e sul web già si discute dei prezzi. Il leaker Rodent950 sul proprio account Twitter ha pubblicato quello che potrebbe essere il listino prezzi sia del P40 che del P40 Pro.

Secondo quanto affermato, l'Huawei P40 costerà tra 470 ed 870 Euro, ovviamente a seconda della versione scelta. Per fare un confronto, Huawei P30 costa 910 Dollari, il che vuol dire che il range sarà molto simile e non sono previsti grossi rincari.

Discorso diverso per Huawei P40 Pro, per cui sono previsti prezzi inferiori. Si parla infatti di un costo di listino di partenza di 599 Euro, con la versione top che arriverà a 999 Euro. Huawei P30 Pro parte da 1.149 Dollari, ed il prezzo aumenta ulteriormente per le versioni con storage più elevato.

Il leak suggerisce anche che Huawei P40 Pro Premium Edition avrà un prezzo di 1.200 Euro, e dovrebbe segnare il debutto di una nuova linea di smartphone della società cinese che secondo molti andrà a competere con l'iPhone 11 Pro Max.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le molle la notizia in quanto non possiamo garantire l'assoluta veridicità, sebbene il passato i leaker si sia dimostrato affidabile.

Secondo le ultime indiscrezioni, Huawei P40 potrebbe utilizzare un sensore fotografico Sony.