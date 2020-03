Huawei P40 e P40 Pro: trapelati online i presunti render degli smartphone

A pochi giorni dall'evento di presentazione, che verrà trasmesso il 26 marzo 2020 da Parigi (Francia), sono trapelati online i presunti render degli smartphone Huawei P40 e P40 Pro. Sembra che le immagini fossero riservate alla stampa, ma in qualche modo, come spesso accade, sono finite "in pasto" al Web.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena e come scritto su Twitter da Evleaks, i render che potete vedere in calce alla notizia sono relativi sia alla variante "base" che a quella Pro dello smartphone. Il modello Pro si distingue da quello "base", a livello di design, per via della presenza di una fotocamera aggiuntiva e di una lente a periscopio. Per il resto, entrambi gli smartphone anteriormente presentano un pannello con un foro per la doppia fotocamera e bordi ridotti.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Huawei P40 Pro, si vocifera della presenza di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 3160 x 1440 pixel e refresh rate di 120 Hz, un processore Kirin 990 5G, 8/12GB di RAM, 128/256/512GB di memoria interna (espandibile tramite scheda NM Card, lo standard proprietario di Huawei), una quadrupla fotocamera da 52MP (f/1.8) + 40MP (f/1.8, ultra-wide, PDAF) + 8MP (f/2.0, zoom ottico 3x, PDAF, OIS) + lente a periscopio (f/4.0, zoom ottico 10x, PDAF, OIS, sì, avete capito bene: ci dovrebbero essere due teleobiettivi) e una doppia fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) + ToF.

Vi ricordiamo che le informazioni riportate si basano su dei rumor e quindi potrebbero non essere confermate. Vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela, in attesa dell'evento ufficiale del 26 marzo 2020.