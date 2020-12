Huawei P40, il prezzo cala in modo inarrestabile in vista di Natale

Il Natale 2020 è ormai alle porte e molti italiani si stanno dando da fare per i regali, ovviamente in modo responsabile. Sono dunque in molti ad affidarsi agli acquisti online, magari per far recapitare direttamente in casa altrui i pacchi. In questo contesto, si stanno delineando delle occasioni interessanti.

Tra queste c'è il recente calo di prezzo di Huawei P40. Infatti, la "variante base" del top di gamma di inizio 2020 dell'azienda cinese, che originariamente costava 799,90 euro, ora viene proposta a 406,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. In parole povere, dal lancio a oggi c'è stato un crollo del prezzo pari a 393 euro. Vi ricordiamo che il dispositivo dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tenete bene a mente che si tratta di uno smartphone HMS, quindi senza servizi Google.

In ogni caso, giusto qualche settimana fa il dispositivo costava 429,90 euro su Amazon Italia, quindi il prezzo sta scendendo sempre di più e ormai siamo arrivati vicino al costo di diversi smartphone di fascia media. Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Huawei P40 (pubblicata il 18 maggio 2020).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld venderebbe questo modello a 499 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile. Unieuro, invece, propone Huawei P40 a 471 euro. Aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale scende a 447,45 euro, in quanto il dispositivo rientra nella promozione che consente di avere un ulteriore 5% di sconto.

Insomma, in generale può trattarsi di un buon periodo per mettere le mani su Huawei P40.