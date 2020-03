Huawei P40 Pro+ 5G: nuovi dettagli a poche ore dal lancio

A poche ore dalla presentazione ufficiale della serie P40 di Huawei, dal web arriva una nuova serie di dettagli sulla lineup, e nello specifico sul P40 Pro+ 5G, la versione avanzata del modello Plus. A pubblicarli il popolare leaker Roland Quandt.

Secondo quanto raccontato, il dispositivo sarà basato sul chipset Kirin 990 5G, che sarà presente anche sul P40 e P40 Pro. Non è tutto, però, perchè il P40 Pro+ sarà il primo smartphone del colosso cinese a sfoggiare un display con refresh rate di 120Hz, da 6,58 pollici.

Nel rapporto viene evidenziato che anche il P40 avrà un pannello da 6,58 pollici, ma con refresh rate di 90Hz.

Sul P40 Pro troveremo 8 gigabyte di RAM, quattro in meno rispetto alla variante Plus che ne sfoggerà 12GB. A livello fotografico, il penta-obiettivo dovrebbe includere due teleobiettivi in grado di fornire uno zoom ottico fino a 10x.

Sia Pro che Plus dovrebbero includere la stessa batteria da 4.200 mAh, ma sul modello ultratop sarà garantito il supporto al SuperCharge 40W, una versione avanzata della ricarica veloce.

Nessuna indicazione specifica sul prezzo, ma per Huawei P40 con 8GB di RAM e 128GB di storage si parla di un costo di partenza di 799 Euro. La conferenzaè in programma alle 18:00 italiane.

Qualche giorno fa erano trapelati in rete anche i possibili render di Huawei P40.