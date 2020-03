Huawei P40 Pro 5G si fa vedere su GeekBench: ecco i suoi punteggi

GeekBench è sempre stata una piattaforma importante per i leak. Infatti, accade spesso che vengano eseguiti dei benchmark prima ancora che uno smartphone arrivi sul mercato. Ebbene, questa volta a comparire sul database è Huawei P40 Pro 5G, il prossimo top di gamma dell'azienda cinese, che dovrebbe essere annunciato il prossimo 26 marzo.

Stando a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, il dispositivo avrebbe fatto registrare un totale di 776 punti in single-core e 3182 punti in multi-core. Inoltre, come al solito, vengono elencate anche alcune caratteristiche tecniche. Sembra quindi che Huawei P40 Pro 5G disporrà di un processore Kirin 990, affiancato da 8GB di RAM. Il sistema operativo dovrebbe invece essere Android 10 con la classica personalizzazione EMUI. Come potete intuire dal nome del dispositivo, non dovrebbe inoltre mancare il supporto al 5G.

Per il resto, vi ricordiamo che, a fianco di P40 Pro 5G, dovrebbero essere annunciati altri due smartphone: la variante "base" e la Premium Edition. Per quanto riguarda i prezzi, i precedenti rumor indicano un costo di partenza di 799 euro per Huawei P40. Il modello "top" dovrebbe invece richiedere l'esborso di 1299 euro. Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più: il 26 marzo 2020 non è poi così lontano!