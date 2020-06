Huawei P40 Pro+ arriva oggi in Italia a 1399,90 Euro con tanti regali!

Huawei annuncia l’arrivo in Italia HUAWEI P40 Pro+, a partire da oggi 12 giugno. Presentato per la prima volta in occasione del lancio della serie Huawei P40 a marzo, l'attesissimo smartphone è ora acquistabile ad un prezzo consigliato al pubblico di 1399,90€ su Huawei Store.

HUAWEI P40 Pro+ è il non plus ultra in termini di fotocamere smart e amplia radicalmente le possibilità offerte fino ad ora dalla fotografia mobile. Insieme alla migliore esperienza 5G al mondo e a un design iconico, HUAWEI P40 Pro+ è lo smartphone del futuro.

La penta-camera Ultra Vision Leica di HUAWEI P40 Pro+ è dotata del sensore Huawei da 1/1,28 pollici – leader di settore – in grado di supportare il pixel binning producendo pixel che misurano 2,44μm. Grazie al lavoro sinergico del sensore e del filtro array RYYB, la fotocamera riesce a catturare luce e dettagli restituendo immagini con un’elevata chiarezza sia di giorno che di notte. Il sensore principale della fotocamera è anche il primo al mondo a supportare il Full Pixel Octa PD AutoFocus, per dettagli precisi indipendentemente dalla complessità della scena e dalle condizioni di luce.

L'esclusivo SuperZoom Array di HUAWEI P40 Pro+ è composto da due teleobiettivi 3x e 10x per lo zoom ottico e fino a 100x di zoom digitale, grazie all'avanzato design del periscopio con prismi che riflettono la luce. In combinazione con Triple OIS+AIS, HUAWEI P40 Pro+ fornisce la migliore stabilizzazione dell'immagine mai realizzata su un dispositivo della serie HUAWEI P, per prestazioni di zoom senza precedenti.

La doppia camera frontale vanta una fotocamera da 32MP con messa a fuoco automatica e una fotocamera di profondità a infrarossi, che lavorando congiuntamente permettono di creare selfie con effetti bokeh naturali ed incredibili. HUAWEI Golden Snap è disponibile anche su HUAWEI P40 Pro+, ed include AI Best Moment, una funzione di fotografia intelligente che sceglie i fotogrammi migliori da un'immagine in movimento, AI Remove Passerby e AI Remove Reflection che rimuovono i soggetti indesiderati e i riflessi dall'inquadratura.

La Ultra-Wide Cine Camera da 40MP di HUAWEI P40 Pro+ grazie alla sensibilità alla luce ISO 51200 supporta la ripresa video in condizioni di scarsa illuminazione, sfida difficile anche per coloro che utilizzano apparecchiature professionali. Insieme alla tecnologia SedecimPixel Fusion, che produce super pixel di 4,48μm, il dispositivo è in grado di registrare video luminosi e chiari, anche di notte.

La Cine Camera supporta anche la ripresa di contenuti HDR, la registrazione Ultra Slow-Motion 7680fps e gli effetti Bokeh in tempo reale per i video - simili ai risultati ottenibili con un obiettivo ad ampia apertura. La telephoto Camera può catturare filmati di alta qualità anche con lo zoom attivo e video 4K time-lapse, inoltre è possibile utilizzare il Directional Audio Zoom che permette agli utenti di zoomare su una sorgente audio, amplificandone, allo stesso tempo, il suono.

HUAWEI P40 Pro+ è dotato del display HUAWEI Quad-Curve Overflow, con bordi super sottili e angoli arrotondati aerodinamici che assicurano una tenuta ergonomica e un look quasi senza confini, per un'esperienza visiva impeccabile. Inoltre, il display fluido a 90 Hz offre una reattività ottimizzata e animazioni più fluide, oltre a un'esperienza di gioco molto più coinvolgente.

Dotato di un innovativo pannello posteriore in nano-tech ceramica che viene forgiato e lucidato per garantirne la durabilità, HUAWEI P40 Pro+ ha uno stile senza tempo ed è disponibile in due varianti di colore Ceramic White o Ceramic Black.

Alimentato dal Kirin 990 5G e potenziato dall'esperienza di Huawei, leader nel 5G, HUAWEI P40 Pro+ offre una connettività 5G integrata con il più completo supporto di banda 5G, per una connessione ultra-veloce. La tecnologia Wi-Fi 6 Plus a 160MHz offre anche una connettività ad alta velocità di supporto per una velocità di trasmissione teorica di picco di 2.400Mbps e una migliore ricezione del segnale. Il sistema 4-in-1 SuperCool assicura le migliori prestazioni di raffreddamento per aiutare HUAWEI P40 Pro+ a gestire l'elaborazione ad alta capacità delle comunicazioni 5G.

HUAWEI P40 Pro+ è dotato del più recente sistema operativo EMUI 10.1, che introduce nuove funzionalità per una connettività più fluida. Tra queste: HUAWEI MeeTime che supporta la più alta qualità di tutte le applicazioni di video chat oggi disponibili, l'aggiornamento di Huawei Share che consente connessioni ottimizzate con altri dispositivi Huawei e apparecchiature di terze parti, e la nuova funzione Multi-Screen Collaboration che abbatte le barriere tra i sistemi Windows e Android, per un'esperienza di ufficio mobile senza soluzione di continuità.

HUAWEI P40 Pro+ è disponibile per la prenotazione o l’acquisto a partire da oggi, 12 giugno, ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.399,90€ su Huawei Store. Nei prossimi giorni sarà disponibile presso il Huawei Experience Store di Milano, i negozi delle principali insegne della distribuzione specializzata, Amazon.it e i negozi degli operatori di telefonia. Tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno HUAWEI P40 PRO+ riceveranno HUAWEI Freebuds 3i (valore commerciale 99,00 euro) e HUAWEI mini speaker (valore commerciale 29,90€), oltre a 50GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand.